Regidores de Morena en Culiacán ratifican en Cabildo desaparición de la CEAIP

Los regidores de Morena en el Cabildo de Culiacán ratificaron en sesión extraordinaria de este viernes la reforma constitucional promovida por el Congreso del Estado de Sinaloa que implica la desaparición de Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.

La aprobación se dio sin la presencia del Alcalde, Juan de Dios Gámez Mendívil por lo que la sesión fue encabezada por el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos.

Además, a la sesión extraordinaria no asistieron el regidor de Morena, Armando Heráldez; el regidor del PVEM, Julio César Osuna, ni el regidor independiente Luis Alonso García Corrales.

El dictamen fue avalado por mayoría de los regidores de Morena, mientras que se registraron tres votos de la oposición de las regidoras Erika Sánchez Martínez del PRI, Guillermina López Escobar, del PAN y de Rigoberto Torres Ramos, de Movimiento Ciudadano.

Sánchez Martínez advirtió que la desaparición del órgano autónomo no es una medida técnica, sino un control político de la información, al concentrar la transparencia en manos del propio Gobierno.

“Las CEAIP no desaparece por inútil, desaparece porque incomodaba, porque ordenaba le entregar información que no les convenía, porque no se encuadraba a sus intereses”, subrayó.

López Escobar manifestó advirtió que la desaparición de la CEAIP vulnera el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se toman las decisiones y cómo se ejerce el dinero público.

En defensa de la reforma, la regidora de Morena, Cinthia Valenzuela Langarica, presidenta de la Comisión de Gobernación, afirmó que el derecho de acceso a la información no desaparece, sino que se mantiene intacto su núcleo esencial, y que lo único que cambia es el modelo institucional, al trasladar la responsabilidad de la transparencia y la protección de datos personales a los órganos internos de control de los distintos poderes.

Añadió que la reforma busca simplificar estructuras, evitar duplicidades y mejorar la eficiencia administrativa, sin generar un impacto presupuestal negativo.

“No votamos para desaparecer un derecho, sino para fortalecerlo a uno modelo más eficiente, más austero y plenamente constitucional”, defendió.

En el mismo sentido, el regidor de Morena Juan Guadalupe Pimentel, afirmó que el dictamen no elimina derechos ni restringe libertades, sino que plantea un cambio en el modelo institucional, al trasladar la responsabilidad de garantizar la transparencia a cada poder y autoridad, a través de sus órganos de control, bajo reglas claras y obligaciones precisas.

La reforma avalada por el Cabildo modifica disposiciones específicas de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, entre ellas los artículos 109 Bis B y 109 Bis D, párrafo segundo, fracción I, relacionadas con el derecho de acceso a la información pública.

La votación forma parte del proceso de ratificación municipal requerido por el Congreso del Estado para concretar la reforma constitucional.

Con este aval, el Cabildo de Culiacán se suma a los ayuntamientos que han respaldado la reforma constitucional estatal impulsada por Morena, la cual ha sido cuestionada por organizaciones civiles al considerarla un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública.