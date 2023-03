“Lo lamentable que esto sea una simulación, que sea un desaseo, que no hayan puesto verdaderas ganas y voluntad a hacer las cosas como debiera haber sido, yo siento que están jugando con la gente, con los pobladores, con las sindicaturas, con la gente en las comisarías, eso es lo que no se vale”, destacó Osorio Porras.

“En un solo día ya estaba lista la convocatoria, que no nos tomaron en cuenta, no tenemos los expedientes de los síndicos, no sabemos si cumplieron en proceso, no sabemos si tienen antecedentes penales o si tienen alguna deuda de pensión alimenticia, desconocemos si juntaron las firmas, desconocemos todo el proceso nosotros como regidores”, exclamó.

Cuando no existe transparencia de parte de las autoridades, agregó, es porque hay un temor fundamentado porque las cosas no se están haciendo correctamente.

“No sabemos el presupuesto de lo que se va a llevar a cabo, las mesas receptoras, dónde van a estar, quiénes van a estar acreditados, si cumplieron el proceso, quiénes son los funcionarios que van a ir, no hay disposición, no hay voluntad, no hay ganas de la Comisión de Gobernación de transparentar las cosas”, comentó.

Al ser cuestionados por la prensa sobre si el Presidente de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, así como las autoridades municipales, estaban “metiendo las manos” para beneficiar a sus candidatos oficiales, el Regidor del PAN aseguró que sí.

“Claro, y cuando no hay voluntad de transparentar y rendir cuentas, ¿qué quiere decir? que están haciendo esto de manera nada sana”, aseguró.

“Los 17 síndicos prácticamente ya tienen los nombramientos, incluso por parte del Ayuntamiento, a esos candidatos se les andan entregando, apoyando con cosas que les solicitan los ciudadanos, sillas de ruedas, etcétera, ya andan los candidatos oficiales haciendo entrega en compañía de algunos regidores que son quienes los andan apoyando”.

El reglamento presentado por los ediles, supuestamente beneficiará el proceso de Síndicos y Comisarios, asegurando que se realice al mismo tiempo de manera equilibrada, justa y legal, contrario a como se está llevado el proceso.

“Cómo es posible que una sindicatura que tenga 500 opiniones, porque así lo llaman con este juego de palabras, y hay otro que tiene dos, pues puede ganar el que tiene dos; ¿por qué? simple y sencillamente no le favoreció a tal o a cual personaje y la Comisión de Gobernación se junta y dice: el que tiene dos es el que va a ganar”.

“Se tiene que respetar la decisión de los culiacaneses y sobre todo la gente que habita en esos poblados”, concluyó.