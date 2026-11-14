$!Registra Aeropuerto de Culiacán pocas afectaciones por suspensión de vuelos hacia EU

La autoridad aeroportuaria no confirmó que el retraso estuviera relacionado con la contingencia registrada en Estados Unidos, que obligó a modificar temporalmente las operaciones de vuelos internacionales y pudo repercutir en itinerarios con conexiones en ese país.

La suspensión temporal de operaciones aéreas en Estados Unidos y las restricciones aplicadas a vuelos desde México hacia ese país no generaron afectaciones importantes en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, donde durante el viernes 13 de noviembre únicamente se registró la cancelación de un vuelo procedente de Monterrey.

La situación se originó por una falla en los sistemas de comunicación de distintos centros de control de tráfico aéreo de Estados Unidos, lo que llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a suspender los despegues en ese país como medida preventiva.

Ante esta situación, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de México solicitó que las aeronaves ubicadas en aeropuertos nacionales con vuelos programados hacia Estados Unidos permanecieran en tierra hasta recibir autorización para reanudar sus operaciones.

La restricción también tuvo repercusiones en otros aeropuertos del País, donde se reportaron cancelaciones, demoras y ajustes en itinerarios.

Sin embargo, la FAA autorizó la reanudación de las operaciones aéreas a las 19:44 horas del viernes, tiempo del centro de México, aunque advirtió que la normalización sería gradual debido a los ajustes que debían realizar las aerolíneas.

En Culiacán, el balance de la jornada no reflejó afectaciones de consideración en las operaciones aeroportuarias, pese a las restricciones que se aplicaron a nivel internacional.