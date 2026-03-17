Registra Altata fin de semana con alta afluencia; restaurantes superan el 50% de su capacidad

Durante el reciente fin de semana, el puerto de Altata, Navolato, registró una afluencia constante de visitantes que mantuvo la actividad restaurantera por encima de los niveles habituales, llegando incluso a superar el 50 por ciento de su capacidad en horarios inusuales.

Jorge Armando Quevedo Beltrán, presidente de Empresarios por Navolato, informó que el flujo de turistas fue constante, especialmente el domingo, cuando se observaron restaurantes llenos no solo en las horas pico, sino hasta después de las 19:00 horas.

“Algunos restaurantes tenían una capacidad superior al 50 por ciento, cosa que es muy inusual y nos llama mucho la atención porque todo el fin de semana largo se observó un incremento en materia de turismo”, compartió Quevedo Beltrán.

De acuerdo con el líder empresarial, el 70 por ciento de los visitantes son originarios de Culiacán, quienes han optado por la zona de playa motivados principalmente por tres factores que son las altas temperaturas, una mejora en la percepción de la seguridad pública y un ligero incremento en la economía local.

Aunque el sector restaurantero y de servicios ligados al turismo, como tiendas de conveniencia y expendios han visto un beneficio, el sector comercio en general se encuentra a la espera de un repunte mayor.

Quevedo Beltrán detalló que actualmente las ventas han sido impulsadas por la adquisición de textiles para los festivales escolares de primavera, pero se espera que con la llegada de la Semana Santa se incremente la demanda de calzado playero, shorts y playeras, productos que habían permanecido con poco movimiento.

El panorama económico de Navolato también se ve influenciado por el ciclo agrícola y se destacó que existe optimismo por la comercialización del 70 por ciento de la cosecha de maíz del periodo otoño-invierno, sumando un total de cuatro millones de toneladas de grano ya vendidas.

“Respecto al sector turismo, a estas alturas estamos cerrando mucho mejor que el año pasado y yo creo que los indicadores pintan para un cierre de trimestre en buenas condiciones”, expresó.

Finalmente, el presidente de Empresarios por Navolato hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar la economía del municipio a través del consumo local y formal y advirtió que el crecimiento del ambulantaje ha impactado negativamente a los negocios establecidos.