Registra Culiacán fuerte lluvia durante la noche de este domingo

Las precipitaciones iniciaron alrededor de las 21:20 horas, en los sectores sur y norte del municipio
Noroeste/Redacción |
10/08/2025 21:55
Una fuerte lluvia con actividad eléctrica sorprendió a Culiacán durante la noche de este domingo.

Las precipitaciones iniciaron alrededor de las 21:20 horas, en los sectores norte y sur del municipio como colonias Buena Vista, Guadalupe y Benito Juárez.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido por Protección Civil del Estado, para esta noche y madrugada del lunes se mantendrá alta la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en municipios del norte y centro de Sinaloa.

Las lluvias intensas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

