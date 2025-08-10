$!Registra Culiacán fuerte lluvia durante la noche de este domingo

Una fuerte lluvia con actividad eléctrica sorprendió a Culiacán durante la noche de este domingo.
Las precipitaciones iniciaron alrededor de las 21:20 horas, en los sectores norte y sur del municipio como colonias Buena Vista, Guadalupe y Benito Juárez.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido por Protección Civil del Estado, para esta noche y madrugada del lunes se mantendrá alta la probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en municipios del norte y centro de Sinaloa.
Las lluvias intensas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora.