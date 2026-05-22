$!Registra Culiacán las primeras lluvias de la temporada sin incidentes

Culiacán registró sus primeras lluvias de la temporada este viernes 22 de mayo, las cuales transcurrieron sin incidentes en la calles de la ciudad, de acuerdo a Protección Civil municipal.

La dependencia señaló que estas precipitaciones fueron catalogadas como ligeras y se presentaron de manera generalizada en el municipio.

De acuerdo con alertas ciudadanas, se constató que la lluvia comenzó en la capital aproximadamente a las 17:00 horas y se prolongó hasta casi las 22:00 horas.