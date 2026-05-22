$!Registra Culiacán las primeras lluvias de la temporada sin incidentes

Culiacán registró sus primeras lluvias de la temporada este viernes 22 de mayo, las cuales transcurrieron sin incidentes en la calles de la ciudad, de acuerdo a Protección Civil municipal.
La dependencia señaló que estas precipitaciones fueron catalogadas como ligeras y se presentaron de manera generalizada en el municipio.
De acuerdo con alertas ciudadanas, se constató que la lluvia comenzó en la capital aproximadamente a las 17:00 horas y se prolongó hasta casi las 22:00 horas.
Además del casco urbano de Culiacán, las precipitaciones alcanzaron a las sindicaturas de Costa Rica, Sanalona, Imala, Las Tapias, Quilá, El Salado, San Lorenzo, Emiliano Zapata, Higueras de Abuya y Baila, todas ellas en el sur y oriente del municipio.
Las autoridades extendieron un llamado a la población a extremar precauciones al conducir vehículos automotores y motocicletas, ya que el asfalto húmedo puede volverse resbaloso y aumentar el riesgo de accidentes.
También llamaron a evitar cruzar calles encharcadas o con corrientes fuertes, debido a que el nivel del agua puede incrementarse rápidamente y representar un peligro para peatones y automovilistas.