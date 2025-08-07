$!Registra Culiacán lluvia con actividad eléctrica este jueves

Culiacán registró lluvias con actividad eléctrica durante la tarde noche de este jueves.

Las primeras precipitaciones y rachas de fuertes vientos se presentaron cerca de las 18:00 horas en diversas zonas del municipio.

De acuerdo al pronóstico emitido por el Instituto Estatal de Protección Civil, las lluvias serían generadas por un incremento en el flujo de humedad, provocado por la tormenta tropical Ivo, en interacción con el monzón y canales de baja presión.