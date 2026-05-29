$!Registra Gerum repunte en accidentes viales durante abril y mayo en Culiacán

En lo que va del año 2026, Grupo Gerum Rescate y Salvamento ha brindado un total de 153 servicios de emergencia en Culiacán, destacando un reciente repunte en accidentes de tránsito durante los meses de abril y mayo.

Julio César Vega, director general, informó que desde enero hasta el cierre de abril se contabilizaron 137 servicios, a los que se suman 16 atenciones registradas durante el mes de mayo.

Entre las incidencias atendidas destacan heridos por proyectil de arma de fuego, casos de vandalismo en viviendas y vehículos, atropellamientos y choques.

“En mayo y en abril hubo un repunte de accidentes tipo choque de auto y motocicleta”, señaló.

De acuerdo con las estadísticas de la corporación, durante el bimestre de abril y mayo se ha observado un incremento significativo en las colisiones que involucran a automóviles y motocicletas, sumando 36 atenciones de este tipo hasta la fecha.