$!Registra Gerum repunte en accidentes viales durante abril y mayo en Culiacán

En lo que va del año 2026, Grupo Gerum Rescate y Salvamento ha brindado un total de 153 servicios de emergencia en Culiacán, destacando un reciente repunte en accidentes de tránsito durante los meses de abril y mayo.
Julio César Vega, director general, informó que desde enero hasta el cierre de abril se contabilizaron 137 servicios, a los que se suman 16 atenciones registradas durante el mes de mayo.
Entre las incidencias atendidas destacan heridos por proyectil de arma de fuego, casos de vandalismo en viviendas y vehículos, atropellamientos y choques.
“En mayo y en abril hubo un repunte de accidentes tipo choque de auto y motocicleta”, señaló.
De acuerdo con las estadísticas de la corporación, durante el bimestre de abril y mayo se ha observado un incremento significativo en las colisiones que involucran a automóviles y motocicletas, sumando 36 atenciones de este tipo hasta la fecha.
Este repunte contrasta con la tendencia a la baja que se había mantenido durante el primer trimestre del año.
“Entonces sí hubo un repunte porque en lo que es enero, febrero y marzo, disminuyeron los accidentes tipo choque de esta índole que son de motocicleta y carro”, informó.
Aunque la cifra es menor a los 41 incidentes registrados en el mismo periodo del año anterior, Vega advirtió que la estadística de este año aún podría aumentar debido a que el mes de mayo todavía no concluye.
En cuanto a la respuesta ante incendios, Gerum ha participado como cuerpo auxiliar en 12 siniestros provocados por vandalismo, afectando tanto a casas habitación como a vehículos.
Debido a que la organización no cuenta actualmente con vehículos especializados para la extinción de fuego, su labor se centra en la prevención, el apoyo a bomberos y la atención médica de personas intoxicadas o lesionadas en el lugar de los hechos.
Para cubrir la demanda de servicios en el sector, la institución cuenta con un estado de fuerza de 22 elementos operativos, quienes se distribuyen en tres turnos para atender la mañana, tarde y noche.
El director general enfatizó que actualmente mantienen un enfoque prioritario en la atención de víctimas colaterales, principalmente adultos mayores, adolescentes y niños, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante las diversas emergencias que se presentan en la ciudad.