Registra INE Sinaloa 15 incidentes durante consulta; algunos participaron sin credenciales

A dos horas de que concluya la jornada de Revocación de Mandato, el Instituto Nacional Electora en Sinaloa ha detectado 15 situaciones catalogadas como Incidentes menores.

De estas 15 situaciones, 11 casos fueron protagonizados por ciudadanos que votaron a pesar de no aparecer en la lista nominal, o no contaban con una credencial de elector.

“En la casilla 2647 básica del Distrito 1 de Mazatlán, el incidente reportado y clasificado en este rubro dice : el representante del partido Morena le dijo al Secretario que aunque el ciudadano no apareciera en la lista nominal, se le tenía que dar la boleta para que votara y se anotara en la hoja blanca, porque en su partido (Morena) y en el INE eso se les había dicho. Fueron 4 personas a las que se le dio boleta”, leyó en el Reporte de Incidentes Presentados en Casillas, el Presidente del Consejo Electoral en el Estado, Jorge Luis Ruelas Miranda.

“Desde luego no hay ninguna instrucción por parte del INE, la instrucción es que si no aparecen en la lista nominal no pueden votar”

Otra situación presentada fue la ausencia prolongada o definitiva de algún funcionario de casilla.

“Un funcionario de casilla dijo que se sentía mal , y se retiró. Era diabético. Se continuó con la votación sin el escrutador”, desglosó Ruelas Miranda.

Por otra parte, también se registró el entorpecimiento en el funcionamiento de las urnas por parte de representantes de partidos políticos.

“Por pretender asumir las funciones de funcionario de casilla, la casilla 3672 básica, del distrito 3: un representante del partido estaba llevando a los ciudadanos a ejercer su voto, obstaculizando el ejercicio democrático”, relató el titular del INE en Sinaloa.

En general, aseguró que la jornada se ha desarrollado de manera pacífica.