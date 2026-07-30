Registra Instituto 45 agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa durante 2026

Hasta junio de 2026, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa documentó 45 agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, informó su directora general, Jhenny Judith Bernal Arellano.

Detalló que, de los 45 casos registrados durante el primer semestre del año, 27 corresponden a personas defensoras de derechos humanos, 17 a periodistas y uno a un familiar.

Para atender estas situaciones, señaló, el Instituto otorgó 239 medidas de protección.

“Hemos tenido 45 casos de agresiones de ellas, 27 son defensoras de derechos humanos, 17 periodistas y un familiar de uno u otro”, apuntó.

Bernal Arellano explicó que las amenazas de muerte fueron la agresión más recurrente, con 21 casos, seguidas por el robo de equipos de trabajo, actos de intimidación mediante persecución vehicular, descalificación de la labor periodística, intimidaciones en domicilios, amenazas con arma de fuego, censura y obstaculización del ejercicio periodístico, además de agresiones físicas, daños a equipo de trabajo y otros hechos.

“La principal agresión son las amenazas de muerte en 21 oportunidades, sustracción de sus equipos de trabajo en tres oportunidades, actos de intimidación mediante persecución vehicular”.

“Actos de intimidación en domicilio en dos oportunidades; amenaza con arma de fuego en dos oportunidades; privación de la libertad personal de familiar, en dos oportunidades; censura, dos casos; obstaculización de la labor periodística, dos casos: descalificación de la labor de defensa de derechos humanos en una oportunidad y en una oportunidad ataques a defensores con armas de fuego”, explicó.

En cuanto a los presuntos responsables, indicó que en 19 casos se señaló a particulares presuntamente vinculados con actividades criminales; 16 a particulares sin ese vínculo; tres a servidores públicos estatales; dos a municipales; tres a federales y ocho a personas armadas.

Aunque señaló que este año las cifras son ligeramente menores que las registradas en el mismo periodo de 2025.

“Este 2026 ha sido un poquito más reservado, pero estamos muy cerca de lo que vivió 2025”, dijo.

Añadió que el Instituto ha detectado un repunte de agresiones contra periodistas independientes, principalmente entre quienes cubren nota roja, realizan crítica política o publican información relacionada con el crimen organizado.

“Hay un repunte a periodistas independientes y sobre todo a periodistas de nota roja... de crítica política también y sobre todo compañeros que escriben sobre el crimen organizado”.

Como antecedente, informó que tras la reciente agresión contra un domicilio vinculado al director general de Adiscusión, César Millán Lafarga, el Instituto se puso en contacto con él para brindarle medidas de protección y orientarlo sobre las instancias competentes para la investigación del caso.