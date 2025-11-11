$!Registra organización más de 16 mil visitantes en el primer día de la FIL Culiacán 2025

Durante el primer día de actividades de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, se registraron más de 16 mil visitantes, según informó el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. El funcionario también dijo que la organización en general “va bien”, mientras visitaba las instalaciones del Modular Inés Arredondo. “Hemos recogido nosotros como parte del seguimiento, el pulso con el termómetro con la gente. Es que va bien. Hemos tenido buena participación, eh, buen, buen número de asistencia”, dijo.









“El día de ayer fueron más de 16 500 personas las que ingresaron en un solo día. Hoy desde muy temprano hemos visto la afluencia, ahorita que estamos en el pleno punto de mediodía con el punto más caliente del día”. Gámez Mendívil destacó la respuesta entusiasta de los niños e instituciones educativas, que han sido parte fundamental de esta edición. “El día de ayer participaron siete primarias, una secundaria, la Federal 3 y tres preescolares, y continuamos con más instituciones que se suman día con día. Son más de 50 escuelas primarias, públicas y privadas, además de secundarias y preescolares, incluso de comunidades rurales”, precisó.







