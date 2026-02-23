Registra Sinaloa 30% de ausentismo en secundarias y 22% en primarias tras jornada de incertidumbre

Tras la situación registrada a nivel nacional un día antes, en Sinaloa se reportó un ausentismo del 30 por ciento en secundarias y del 22 por ciento en primarias, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Lo estoy dando a conocer por la situación que tuvimos ayer a nivel nacional”, mencionó al presentar el balance sobre la asistencia en los planteles de educación básica.

De acuerdo con el reporte oficial, ocho secundarias no abrieron durante la jornada.

En el resto de los planteles, aunque las actividades se desarrollaron, se registró una disminución en la asistencia estudiantil.

En el municipio de Escuinapa, se suspendieron clases en Isla del Bosque, Teacapán y Tecualilla. En el plantel de Cobaes, aunque las instalaciones abrieron, hubo ausencia de alumnos.

En Rosario, las escuelas abrieron en su totalidad; sin embargo, padres de familia optaron por no enviar a sus hijos, lo que se reflejó en el nivel de inasistencia.

En Mazatlán, primarias y secundarias se encuentran abiertas y operando de manera regular, conforme al informe estatal.

La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, se encuentra en Villa Juárez, Navolato, atendiendo un programa interinstitucional enfocado en la atención educativa.

Autoridades estatales mantienen el seguimiento a la operación de los planteles y al comportamiento de la asistencia en los distintos municipios.