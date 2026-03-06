$!Registra Sinaloa récord de asesinatos de mujeres durante 2025: CESP

Durante 2025, un total de 104 mujeres fueron asesinadas en Sinaloa, víctimas de feminicidio y homicidio doloso, lo que convirtió al año pasado en uno de los más trágicos para las mujeres en el Estado, informó el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Reportó que de acuerdo con uno de sus análisis, en ese periodo se registraron 73 feminicidios y 31 homicidios dolosos contra mujeres. Con ello, 2025 se convirtió en el año con el mayor número de mujeres víctimas de asesinato en los últimos 13 años. La cifra representa un incremento del 89 por ciento respecto a 2024, cuando se documentaron 55 casos.

El coordinador general del CESP, Miguel Enrique Calderón Quevedo, señaló que la crisis de seguridad, derivado de una pugna interna del Cártel de Sinaloa, que atraviesa el estado ha tenido consecuencias graves para las mujeres. “La crisis de seguridad ha tenido consecuencias muy trágicas. Una de ellas es el aumento de casos de feminicidio. En este fenómeno como en otros es importante la acción gubernamental, pero también muy relevante la reflexión colectiva para alejarnos de una vez y para siempre de esta vergonzosa cultura apegada a la violencia”, expresó.

Sinaloa lidera tasa nacional de feminicidios En su reporte, indica que durante el 2025, Sinaloa registró la tasa más alta de feminicidios en el país, con 4.44 casos por cada 100 mil mujeres. La entidad superó a estados como Morelos, con una tasa de 3.43, y Chihuahua, con 2.49. Señaló que en cuanto a la forma en que se cometieron los 73 feminicidios, la mayoría fueron perpetrados con arma de fuego, con 58 casos, lo que representa el 79.45 por ciento.

También se registraron cinco asesinatos por asfixia, tres con arma blanca, tres por contusiones, dos víctimas calcinadas, un caso con causas no determinadas y uno por estrangulación. Respecto a las edades de las víctimas, el grupo más afectado fue el de mujeres jóvenes de entre 18 y 29 años, con 23 casos. Le siguieron las mujeres de 30 a 39 años con 19 víctimas, y de 40 a 49 años con 15. Además, se registraron dos víctimas de entre 15 y 17 años, seis de entre 50 y 59, cinco mayores de 60 años y tres casos en los que no se especificó la edad.

Otros delitos con alta incidencia contra mujeres El informe también advierte sobre otros delitos que afectan de forma significativa a mujeres, adolescentes y niñas. En 2025 se registraron 6 mil 203 denuncias por violencia familiar, lo que representa una ligera disminución del 3 por ciento respecto a 2024.