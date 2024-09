La escuela secundaria Jesusita Neda, sólo alcanzó el 2.9 por ciento del total de alumnos, es decir que de los 18 grupos de casi 47 que hay por salón, sólo asistieron 23 de 770 adolescentes.

En los salones se pudo observar hasta uno, dos o tres alumnos en tres aulas, mientras que la mayoría de estos se hallaban vacíos.

La supervisora de la zona, Maria Becerra Camacho, señaló que han solicitado a los padres de familia llevar a sus hijos e hijas a las aulas, sin embargo, derivado de los hechos de inseguridad han optado por resguardarlos en casa.

“Que quede claro que no es porque nosotros no queremos trabajar, sino porque no tenemos alumnado, es la tercera vez que intentamos reactivar y no hemos logrado”, señaló.

Mencionó que la semana pasada registraron la asistencia de 47 alumnos, pero los padres y madres de familia iban por ellos antes de los horarios de salida.