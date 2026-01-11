Registran primera lluvia del año en Culiacán; provoca apagones en Santa Fe

La primera lluvia del año se registró este día en la ciudad de Culiacán, con precipitaciones ligeras que alcanzaron principalmente el sector centro, así como zonas hacia el norte y noroeste de la capital sinaloense, en dirección a la sindicatura de Culiacancito.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la lluvia comenzó de manera intermitente y sin intensidad considerable; sin embargo, fue suficiente para generar afectaciones en el suministro de energía eléctrica en algunos puntos de la ciudad.

Uno de los sectores donde se registraron apagones fue Santa Fe, donde vecinos reportaron cortes de luz, principalmente durante el periodo de lluvia. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el número de usuarios afectados ni la duración de las fallas.

Autoridades y cuerpos de auxilio no han reportado inundaciones, accidentes viales ni personas lesionadas derivadas de esta primera precipitación del año, aunque se mantiene monitoreo ante la posibilidad de que se presenten nuevas lluvias en el transcurso de la noche.

Cabe señalar que este tipo de precipitaciones suelen marcar el inicio de cambios en las condiciones climatológicas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas con antecedentes de fallas eléctricas o encharcamientos.