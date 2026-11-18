Más de 122 mil personas asistieron a la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Culiacán 2026, que durante una semana ofreció actividades literarias, culturales y artísticas en distintos espacios de la capital sinaloense.

La cifra fue dada a conocer por la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, quien agradeció la participación de la ciudadanía y la colaboración de quienes hicieron posible la realización del encuentro.

La Presidenta municipal señaló que la respuesta de los asistentes permitió obtener resultados favorables y destacó que este tipo de actividades contribuyen a acercar la lectura y la cultura a personas de todas las edades.

“Pues nos tiene muy satisfechos con esta buena respuesta por parte de la ciudadanía que sabemos que están de acuerdo con que el Ayuntamiento de Culiacán siga incentivando todos estos temas culturales, como lo veníamos haciendo desde tiempo atrás” expresó.

La feria se realizó del 9 al 15 de noviembre y contó con distintas propuestas para el público, entre ellas la incorporación de un pabellón juvenil, además de espacios dedicados a niñas y niños, talleres, presentaciones de libros y actividades artísticas.

Con esta edición, la FIL Culiacán reunió a escritores, editoriales y lectores en una semana de actividades enfocadas en promover la lectura y fortalecer la oferta cultural de la ciudad.