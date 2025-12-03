$!Regresa Alcalde de Culiacán a El Salado, ahora para supervisar avance de planta potabilizadora

El Alcalde de Culiacán regresó a la zona de El Salado, ahora para supervisar los trabajos de construcción de la nueva planta potabilizadora que abastecerá a comunidades de la sindicatura de El Salado y de Quilá, en el Valle de San Lorenzo.

De acuerdo con lo expuesto durante el recorrido, se trata de una obra largamente solicitada por la población de esta región, donde el suministro de agua se dificulta cada año con la llegada del periodo de estiaje.

“Estamos aquí en los límites entre la sindicatura de El Salado y Quilá, aquí en el Valle de San Lorenzo. Estamos esta mañana supervisando una obra de una planta potabilizadora nueva para esta zona, un anhelo, una necesidad de muchos años de la gente”, señaló el alcalde durante su visita.

En el recorrido se explicó que, hasta ahora, las comunidades se abastecían mediante pozos y que, año con año, se complicaba llegar a la temporada de lluvias con suficiente agua.

Incluso, este año se recurrió a tandeos y posteriormente al suministro mediante pipas, de acuerdo con el testimonio recogido por la autoridad municipal.