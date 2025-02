Culiacán reingresó a la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2024, según el ranking anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

La ciudad se posicionó en el número 17, con 623 homicidios durante el año pasado.

En 2023, Culiacán abandonó esta lista, sin embargo, el Consejo Estatal de Seguridad Pública advirtió que se debía seguir dando prioridad en materia de seguridad.

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil dijo desconocer esta actualización del listado, sin embargo, defendió que corresponde a las circunstancias actuales relativas a la crisis de seguridad iniciada en septiembre de 2024.

Destacó que en 2023 lograron sacar a Culiacán de este ranking luego de 14 años de permanecer como una de las ciudades más violentas del mundo.

“No he visto si ya salió, particularmente, una nueva actualización sobre eso. Para nosotros siempre, desde que llegamos el primer día al Ayuntamiento de Culiacán fue importante salir de esa no distinguida lista, de las 50 ciudades más violentas, se trabajó en consecuencia en eso. Después de 14 años que se hacía ese registro logramos en el 2023 salir, por primera vez después de muchos años. Entendemos que ahorita estamos viviendo una circunstancia bastante difícil, complicada, y que si existiera la posibilidad de retornar de esta nada distinguida lista, vamos a seguir trabajando. No hemos visto la última actualización, pero entendemos bien las circunstancias en las que estamos”, manifestó.

“Sabemos bien que ha sido un semestre bastante complicado para el tema de seguridad o para los temas de bienestar. Entonces sabemos bien que debemos seguir trabajando, no rendirnos en esta tarea y paso a pasito vamos a salir de esta”.

Gámez Mendívil reconoció que el problema ha estado arraigado por mucho tiempo en la cultura de la ciudad.

En ese sentido, manifestó que operan proyectos enfocados en generar oportunidades a niños y jóvenes, pese a que los resultados podrían verse en mucho tiempo.

“Para nosotros ha sido importante trabajar las causas porque el tema ha estado durante mucho tiempo arraigado en la estructura cultural de la sociedad en la que vivimos.

“Tenemos que trabajar, entre otra parte, en nuestros jóvenes, en nuestra niñez, seguirle apostando la infraestructura deportiva, al tema cultural, al tema de oportunidades. Ahí está la verdadera causa, si bien es algo que va a durar un poco más de tiempo, pero darle otra cara, otro dinamismo y oportunidades a nuestros jóvenes siempre va a ser importante”.