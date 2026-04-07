$!Regresa Elizabeth Montoya al Congreso tras atentado y no descarta buscar la Alcaldía de Culiacán

La Diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, regresó este martes a sus actividades en el Congreso del Estado, tras el atentado armado que sufrió a finales de enero en Culiacán, y que le dejó como consecuencia la pérdida de un ojo. Su reaparición se presenta luego de varias semanas de recuperación derivadas de las heridas que sufrió durante el ataque, en el que también resultó gravemente lesionado el Diputado Sergio Torres Félix.

El atentado ocurrió el pasado 28 de enero, cuando ambos legisladores fueron interceptados por hombres armados tras salir del recinto legislativo. A su regreso, Montoya expuso su decisión de continuar con su labor legislativa, pese a las secuelas físicas.