Regresa la Feria Internacional del Libro de Culiacán tras pausa por violencia

El evento literario se inauguró este lunes en el Centro de la ciudad, luego de haber sido suspendido el año pasado por motivos de seguridad
Daniela Flores |
10/11/2025 10:51
La Feria Internacional del Libro de Culiacán volvió este lunes después de un año de suspensión por la crisis de seguridad.

La edición 2025 se desarrollará del 10 al 16 de noviembre en la Plazuela Álvaro Obregón, en el Centro de la ciudad, con actividades literarias y culturales abiertas al público.

A diferencia de años anteriores, esta edición no tendrá un país invitado. En su lugar, se abordará una temática centrada en la diversidad de voces literarias y en la lectura como práctica cotidiana.

La primera edición de la FIL se realizó en 2022 durante la administración de Juan de Dios Gámez Mendívil.

