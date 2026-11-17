La tradicional verbena popular Magia, Luz y Esperanza regresará a Culiacán del 4 de diciembre al 3 de enero, con juegos mecánicos, espectáculos familiares, puestos comerciales y opciones gastronómicas, además de un operativo de seguridad para los asistentes.

La celebración contará con 108 stands de venta de joyería y artesanías locales, así como 175 metros de puestos misceláneos en los que los visitantes podrán encontrar distintos productos.

En la oferta gastronómica se instalarán ocho restaurantes con opciones para diferentes gustos, mientras que el área de entretenimiento tendrá más de 20 juegos mecánicos para niños y adultos.

También se contemplan espectáculos dirigidos a las familias y la presencia de personajes de temporada, entre ellos Santa Claus.

Uno de los objetivos de la verbena será mantener un ambiente seguro durante las semanas de actividades. Para ello, el operativo estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Jonathan Macedo Ramírez, con el apoyo de la Guardia Nacional.

Además, se contará con personal de seguridad dentro de las instalaciones para atender cualquier situación y procurar que las actividades transcurran sin incidentes.

La organización busca mantener un saldo blanco durante el desarrollo del festejo, cuya recaudación será destinada a apoyar a personas en situación vulnerable.