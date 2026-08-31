Regresan a clases 572 mil alumnos en Sinaloa; Gobierno llama a educar para la paz

Un total de 572 mil 406 niñas, niños y adolescentes de educación básica regresaron este lunes a las aulas en Sinaloa para iniciar el ciclo escolar 2026-2027.

El arranque oficial fue encabezado por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava en la escuela Secundaria STASE, en Culiacán, donde sostuvo que la educación es una herramienta para construir paz, generar confianza y formar ciudadanos capaces de transformar su entorno.

Durante el acto, acompañada por la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, y los dirigentes de las secciones 53 y 27 del SNTE, Ricardo Madrid Uriarte y Genaro Torrecillas, la mandataria dio la bienvenida a los estudiantes que retomaron sus actividades escolares.

Domínguez Nava señaló que la educación pública representa una de las principales vías de movilidad social y destacó la necesidad de adecuar los contenidos educativos a una realidad en constante transformación.

“La educación en México ha sido a lo largo de muchos años una de las más formidables palancas de ascenso y movilidad social”, afirmó.

La Gobernadora también destacó los programas de apoyo para evitar que las condiciones económicas sean un obstáculo para la permanencia de los estudiantes en las escuelas.

Mencionó las becas Rita Cetina, impulsadas por el Gobierno federal, así como el programa estatal de Uniformes y Útiles Escolares.

En el evento se entregaron ejemplares de los libros de texto gratuitos para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, además del libro ABC de las Emociones.

También se otorgó mobiliario escolar al Jardín de Niños Juan de Dios Peza, la Primaria Rafael Ramírez, la Secundaria Técnica número 1 y la Secundaria STASE.

La Secretaria de Educación estatal informó que los 5 mil 900 planteles educativos de Sinaloa se encuentran preparados para recibir a los estudiantes y reconoció el trabajo del personal docente.

“Sean bienvenidos, crean en sus sueños que aquí está la Secretaría de Educación para acompañarlos”, expresó Félix Niebla.

Noé Lizárraga Villegas, director de la Secundaria STASE, señaló que el regreso a clases representa una etapa de transformación y crecimiento para los estudiantes.

“Hoy inicia una etapa de transformación, descubrimiento y crecimiento”, dijo.

El acto contó también con la presencia de autoridades estatales, municipales, legislativas y federales, además de estudiantes, docentes y padres de familia.