Regresan a clases con 88% de asistencia en Sinaloa tras Semana Santa

Con una asistencia del 88 por ciento, este lunes se concretó el regreso a clases en Sinaloa tras el periodo vacacional de Semana Santa, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Gloria Himelda Félix Niebla, más de 570 mil estudiantes de nivel básico retomaron actividades en las aulas, lo que fue calificado como un resultado positivo en el arranque de esta etapa del ciclo escolar.

Durante un mensaje de bienvenida emitido desde el Jardín de Niños “Gral. Antonio Rosales”, en el sector Fovissste Diamante, la funcionaria agradeció la participación de madres y padres de familia en el retorno escolar, destacando la confianza depositada en el sistema educativo estatal.

“Desde la Secretaría de Educación Pública, les agradecemos a los padres y madres de familia por confiar en los planteles educativos de la escuela pública, por confiar en la política educativa de nuestro Gobernador, Rubén Rocha Moya y, sobre todo, porque acompañemos juntos el retorno a clases de nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes”, expresó.

En cuanto a las condiciones de los planteles, la SEPyC informó que se registraron tres incidencias en distintas regiones del estado: una en Los Mochis, otra en Rosario y una más en la zona centro.

Según lo expuesto, estas situaciones ya están siendo atendidas por la dependencia para evitar afectaciones en el desarrollo de las actividades escolares, sin embargo no se precisan detalles sobre las mismas.

La dependencia estatal precisó que este regreso marca el inicio de la etapa de consolidación del ciclo escolar 2025-2026, previo a su cierre.

Respecto a la matrícula, se detalló que el sistema de Educación Básica en Sinaloa cuenta con 572 mil 407 alumnos, distribuidos en 11 mil 667 en Educación Inicial, 100 mil 376 en Preescolar, 286 mil 979 en Primaria, 149 mil 071 en Secundaria y 24 mil 314 en Educación Especial.