$!Regresan a clases en Culiacán entre temores por la violencia

Este lunes regresan a clases los estudiantes de nivel básico en Sinaloa en medio de un ambiente de incertidumbre. En Culiacán, el ciclo pasado estuvo marcado por balaceras registradas cerca de escuelas, lo que obligó a algunos planteles a pasar a modalidad virtual.





Este lunes, las madres de familia de la sindicatura de Culiacancito expresaron que la seguridad sigue siendo una de sus principales preocupaciones. “Todos estamos igual, yo creo. Me imagino que las que vienen de rancherías tienen más inseguridad, ¿verdad? Uno vive aquí cerca pero aún así, eso lo tenemos aquí [en el pecho]. Mientras uno no se sienta seguro tiene que estar al pendiente de los hijos”, comentó Verónica al dejar a su hijo en la secundaria.





Jesús, quien viaja desde la comunidad de Rosales, señaló que aunque no dejará a su hija sin estudiar, teme que el acceso restringido a la escuela pueda exponer a los estudiantes en caso de un hecho violento. “Nosotros venimos desde lejos, venimos desde Rosales y mi hija se viene en camión y no me gustaría que la puerta estuviera cerrada hasta las 7. A mí me gustaría que estuviera abierta de 6:30 a 7 para que no estuvieran los niños peligrando, imagínese, están desde las 6:30 y llega a haber una balacera, es lo que a mí no me parece”, explicó.





Amalia García, habitante de El Alto, reconoció que el regreso trae consigo un poco de confianza, pero no en su totalidad. “Un poco de confianza pero al 100 por ciento, no. Quieras o no, no sabes ni qué ocurre ni nada y pues ya ve a cómo están las cosas, de que de repente pasa todo en un instante”, expresó.



