Regresan a clases presenciales en Villa Juárez, Navolato, tras cierres por violencia

Luego de que la situación de violencia obligó al cierre temporal de planteles, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, confirmó que todas las escuelas de nivel básico en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, ya regresaron a la modalidad presencial.

La funcionaria estatal destacó que esta reapertura forma parte de la estrategia de recuperación de aprendizajes implementada en la zona.

Detalló que actualmente las 17 escuelas del turno matutino y las siete del turno vespertino ya laboran en modalidad presencial, lo que representa una matrícula total de 6 mil estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria.

“Villa Juárez, que habíamos tenido una situación ahí de cierre de escuelas, pero ya estamos al 100 por ciento aperturadas”, dijo.

“Yo quiero agradecer a los padres y madres de familia la confianza que brindan en la educación pública para enviar a sus hijos a la escuela y eso nos motiva mucho”.

Asimismo, Félix Niebla indicó que en la sindicatura también se cuenta con oferta de educación media superior a través del Cobaes, un CBTA y un bachillerato intercultural, ampliando así las opciones educativas para los jóvenes de la comunidad.

La Secretaria agradeció la confianza de madres y padres de familia por enviar a sus hijas e hijos a las aulas.

En ese sentido, señaló que el regreso total a la presencialidad es resultado de un trabajo enfocado en reconstruir la confianza social.

“Tenemos 100 por ciento de presencialidad, estamos aperturados ya en todos los planteles y vamos a seguir. Es una situación de construir confianza, como fue la indicación de nuestro Gobernador, de acercarnos a las familias, de ver cómo están, de ver el estado de ánimo, de ver su atención psicoemocional, de atender el tema de la vacunación distintos programas que estamos acercando a las familias”.

La funcionaria explicó que, además del componente académico, se implementa una estrategia integral con la participación de distintas dependencias estatales.