$!Regresan a labores empleados estatales y municipales tras concluir vacaciones de verano

Este lunes, empleados de dependencias estatales y municipales retomaron sus actividades laborales luego de concluir el periodo vacacional de verano, durante el cual las oficinas gubernamentales operaron con personal de guardia para atender únicamente los servicios prioritarios.
El receso administrativo comprendió del 20 de julio al 3 de agosto y fue aplicado en diversas dependencias del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de Sinaloa, con el propósito de otorgar el periodo vacacional al personal sindicalizado y de confianza conforme a la programación de cada institución.
Durante esas dos semanas, la atención al público se mantuvo de manera parcial mediante guardias en áreas consideradas esenciales, mientras que diversos trámites administrativos y servicios no prioritarios fueron suspendidos temporalmente.
Con el reinicio de actividades, las oficinas públicas retomaron su horario habitual de atención y reanudaron la recepción de trámites, gestiones y servicios que permanecían en pausa por el periodo vacacional.
El regreso de los trabajadores también marcó la reactivación de la agenda gubernamental y política en Sinaloa. Desde las primeras horas de este lunes se llevaron a cabo reuniones de trabajo, conferencias de prensa y atención a ciudadanos en distintas dependencias estatales.
La reanudación de labores coincidió además con una intensa jornada de manifestaciones en Culiacán. Diversos sectores sociales aprovecharon el regreso del personal a las oficinas gubernamentales para presentar demandas relacionadas con seguridad, vivienda, derechos humanos, servicios públicos y cobros de energía eléctrica, mediante protestas realizadas en Palacio de Gobierno, la Unidad de Servicios Estatales (USE) y las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac).