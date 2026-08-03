$!Regresan a labores empleados estatales y municipales tras concluir vacaciones de verano

Este lunes, empleados de dependencias estatales y municipales retomaron sus actividades laborales luego de concluir el periodo vacacional de verano, durante el cual las oficinas gubernamentales operaron con personal de guardia para atender únicamente los servicios prioritarios. El receso administrativo comprendió del 20 de julio al 3 de agosto y fue aplicado en diversas dependencias del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de Sinaloa, con el propósito de otorgar el periodo vacacional al personal sindicalizado y de confianza conforme a la programación de cada institución.





Durante esas dos semanas, la atención al público se mantuvo de manera parcial mediante guardias en áreas consideradas esenciales, mientras que diversos trámites administrativos y servicios no prioritarios fueron suspendidos temporalmente. Con el reinicio de actividades, las oficinas públicas retomaron su horario habitual de atención y reanudaron la recepción de trámites, gestiones y servicios que permanecían en pausa por el periodo vacacional.



