$!Regresan los trasplantes al Hospital General de Culiacán, después de 5 años de suspensión

CULIACÁN._ Tras cinco años de suspensión, el IMSS-Bienestar en Sinaloa reactivó el programa de trasplantes en el Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum”. Durante la primera quincena del mes de diciembre, el equipo interdisciplinario de trasplantes, realizó dos cirugías renales, una de ellas fue la de Oswaldo, de 35 años de edad, originario de Mazatlán, quien padecía insuficiencia renal crónica.

Oswaldo era atendido en hemodiálisis en el Hospital General de Mazatlán, “Dr. Martiniano Carvajal”, cuando él y Marbella, su esposa, fueron informados que podría ingresar al programa de trasplante renal, el cual sería reactivado en el Hospital General de Culiacán. Marbella explicó que los traslados a Culiacán para el tratamiento de Oswaldo, así como dos análisis clínicos que no realizan en el hospital, corrieron por cuenta de ellos, sin embargo, el resto de la atención médica fue solventada por el IMSS-Bienestar. Después de un trasplante, el paciente tiene que continuar tomando medicamentos inmusupresores como parte de los cuidados y para evitar que el cuerpo rechace el órgano trasplantado, explicó la doctora Laura Torrico, Jefa del Servicio de Cirugía en el Hospital General de Culiacán.

Debido al costo de los medicamentos, es muy difícil que un paciente que no tenga derechohabiencia a algún servicio de salud pública, pueda seguir con el tratamiento de por vida, como es necesario, ya que de no tomar los fármacos indicados, el rechazo del órgano es casi de inmediato. “Entonces por eso la tasa de trasplantes a nivel de hospitales como ahora el IMSS-Bienestar no se hacían habitualmente, porque el paciente no tenía, y tampoco teníamos los recursos para poder ofrecer, podríamos trasplantar, teníamos el equipo médico, teníamos todo, pero el paciente no tenía el dinero, el recurso, para poder seguir ese tratamiento”, enfatizó Torrico. “Entonces lo que se está haciendo es el programa de trasplante renal y dentro de ese programa también se ofrece ese tratamiento, es gratuito para ese paciente”.