Este miércoles finaliza la prórroga que pidió su defensa, por lo que Luis Guillermo “El Químico” Benítez regresará al Centro de Justicia para enfrentar su audiencia inicial, para encarar uno de los dos procesos que enfrenta acusado de desempeño irregular de la función pública.

En la audiencia celebrada el 1 de marzo, los abogados solicitaron un diferimiento para preparar la defensa del ex Alcalde de Mazatlán y del ex Oficial Mayor Javier Lira González, además del ex tesorero Jesús Javier Alarcón Lizárraga, el ex secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura; y el ex director de Obra Pública, José Daniel Tirado Zamudio, quienes también están involucrados.

El equipo legal del ex Presidente Municipal argumentó que esta prórroga se debe a que necesitaban estudiar el expediente del caso que consta de 29 mil 992 páginas.

La fecha y hora de la audiencia será este 12 de abril a las 10:30 horas en la sala A y se maneja bajo la causa “cuadernillo para audiencia inicial en libertad 00213/2023”.

Este jueves 13 de abril también se realizará la continuación de la audiencia a las 08:30 horas para formular la imputación contra el propio Benítez Torres y otros ex funcionarios por el caso del contrato irregular otorgado a la empresa Azteca Ligthing.