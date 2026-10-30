$!Regresará Verbena de Culiacán a mediados de diciembre: Alcaldesa

La Verbena Popular de Culiacán prevé iniciar a mediados de diciembre y extender sus actividades hasta el 6 de enero de 2027, con motivo de las celebraciones del Día de Reyes, informó la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal.
La funcionaria señaló que todavía realizan ajustes en la organización para definir el calendario de actividades, por lo que las fechas oficiales se darán a conocer posteriormente.
“Generalmente inicia como a mediados de diciembre y nos extendemos un poco hasta lo que es el 6 de enero, hasta el Día de Reyes. Ya nada más hacemos estos ajustes para cuadrar las agendas y se los damos a conocer”, comentó.
La Verbena Popular es una de las celebraciones tradicionales de la temporada decembrina en la capital sinaloense.
Cada año reúne juegos mecánicos, puestos de venta de ropa, calzado, artesanías y artículos diversos, además de espacios gastronómicos y actividades para niñas y niños.
En su edición 2025, la celebración se instaló frente a Ley Palmito, en la colonia El Palmito, donde contó con 27 juegos mecánicos, 108 stands comerciales, zona de restaurantes y una Villa Navideña.
Aquella edición se desarrolló del 5 de diciembre al 4 de enero de 2026 y, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el Ayuntamiento al concluir las actividades, recibió a más de 200 mil visitantes.
La organización de la Verbena está a cargo del Sistema DIF Bienestar Culiacán, organismo que utiliza los recursos recaudados para fortalecer sus programas de asistencia social dirigidos a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y familias en situación de vulnerabilidad.