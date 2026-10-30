$!Regresará Verbena de Culiacán a mediados de diciembre: Alcaldesa

La Verbena Popular de Culiacán prevé iniciar a mediados de diciembre y extender sus actividades hasta el 6 de enero de 2027, con motivo de las celebraciones del Día de Reyes, informó la Presidenta Municipal provisional, Ana Miriam Ramos Villarreal. La funcionaria señaló que todavía realizan ajustes en la organización para definir el calendario de actividades, por lo que las fechas oficiales se darán a conocer posteriormente.

“Generalmente inicia como a mediados de diciembre y nos extendemos un poco hasta lo que es el 6 de enero, hasta el Día de Reyes. Ya nada más hacemos estos ajustes para cuadrar las agendas y se los damos a conocer”, comentó. La Verbena Popular es una de las celebraciones tradicionales de la temporada decembrina en la capital sinaloense. Cada año reúne juegos mecánicos, puestos de venta de ropa, calzado, artesanías y artículos diversos, además de espacios gastronómicos y actividades para niñas y niños.