“Considero que no se va recuperar en un año el rendimiento escolar de los niños aquellos que los padres no atendieron y prefiero perder un ciclo escolar otra vez a perder la vida de un hijo o de otro familiar que esté en contacto con él”.

Diana, madre de una alumna de primaria

“No, no estoy de acuerdo, no se pueden colgar de la ‘inmunidad de rebaño’ cuando los niños no están vacunados, en la escuela la población no vacunada es mayor por lo qué no pueden aplicar esa lógica”, consideró.