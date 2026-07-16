Regreso de Juan de Dios Gámez a la Alcaldía de Culiacán ‘es decisión propia’, dice Alcaldesa

El retorno de Juan de Dios Gámez Mendívil a su cargo como Presidente Municipal de Culiacán es una “decisión propia”, señaló la Alcaldesa interina Ana Miriam Ramos Villarreal.

En entrevista, afirmó que no ha recibido notificación oficial sobre un eventual retorno de Gámez Mendívil, quien solicitó licencia temporal a su cargo hace tres meses, el pasado 1 de mayo, tras acusaciones vertidas en su contra por el Gobierno de Estados Unidos de América por presuntos vínculos con “Los Chapitos”.

Ramos Villarreal fue cuestionada tras versiones en redes sociales sobre el posible del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya quien también pidió licencia a su cargo ese mismo día, tras las acusaciones de Estados Unidos.

“Yo no tengo ningún tipo de información, recordemos que esta licencia es indefinida. Corresponde a un tema individual, de cada uno de ellos. Cuando ellos decidan regresar al puesto para el cual fueron electos pues ya es decisión propia”.

“Ellos nos tendrán que hacer de conocimiento para hacer las acciones correspondientes en caso de que se den”, explicó.

Gámez Mendívil solicitó una licencia para separarse del cargo por un periodo mayor a 10 días, mientras se llevan a cabo investigaciones en su contra tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

La solicitud fue presentada mediante un documento leído durante una sesión extraordinaria de Cabildo celebrada a las 22:00 horas del viernes 1 de mayo.

Las y los regidores aprobaron la solicitud de licencia y en ese mismo acto, tomaron protesta a Ana Miriam Ramos Villarreal, quien se desempeñaba como Síndica Procuradora, como Alcaldesa interina.

Por su parte, Rocha Moya hizo pública su solicitud de licencia temporal mediante un video en redes sociales, donde informó que había enviado el documento al Congreso del Estado.

Al siguiente día, el Poder Legislativo aprobó la licencia y tomó protesta a Yeraldine Bonilla Valverde, quien era Secretaria General de Gobierno, como Gobernadora interina.