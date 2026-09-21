Regularán uso de celulares en escuelas de Sinaloa a partir de noviembre

El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos será regulado en las escuelas de Sinaloa a partir del 3 de noviembre, luego del acuerdo alcanzado en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

Explicó que la medida contempla distintas reglas dependiendo del nivel educativo y aclaró que no se trata de una prohibición absoluta de los dispositivos.

“Recordemos que la semana pasada sesionamos al interior de Conaedu. Ojo, no es prohibir, sino establecer reglas para su utilización únicamente para fines pedagógicos, pero se restringe el uso de la telefonía celular”, explicó.

De acuerdo con el esquema anunciado por la SEPyC, en educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria, se restringirá el uso de celulares dentro de los planteles. Los estudiantes únicamente podrán utilizarlos cuando un docente los requiera como parte de alguna actividad pedagógica.

En educación media superior, los dispositivos podrán utilizarse bajo supervisión de los maestros y exclusivamente con fines relacionados con las actividades pedagógicas.

Para educación superior no se contempla una restricción, debido a que se trata principalmente de estudiantes mayores de edad.

En este nivel se plantea fomentar una cultura de uso responsable de la tecnología.

La regulación deriva del acuerdo tomado la semana pasada en la sesión de la Conaedu, donde, de acuerdo con la Secretaria estatal, se votó por unanimidad establecer reglas para el uso de telefonía celular y dispositivos electrónicos dentro de los planteles educativos.

La aplicación de estas disposiciones está prevista para iniciar el 3 de noviembre de 2026.