$!Rehabilitan canchas de futbol con pasto sintético en el Centro Cívico Constitución

Las canchas de futbol del Centro Cívico Constitución fueron rehabilitadas con la instalación de pasto sintético, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de los espacios deportivos de Culiacán.
Los trabajos buscan ofrecer a niñas, niños, jóvenes y usuarios en general un espacio en mejores condiciones para la práctica del futbol y fomentar la actividad física.
La rehabilitación contempla la renovación de la superficie de juego con pasto sintético, con lo que se pretende mejorar la funcionalidad y las condiciones de las canchas para quienes utilizan diariamente este espacio.
El Centro Cívico Constitución es uno de los espacios deportivos y recreativos de referencia en Culiacán, por lo que la intervención permitirá mantener en mejores condiciones las instalaciones destinadas a la práctica deportiva.