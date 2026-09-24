$!Rehabilitan canchas de futbol con pasto sintético en el Centro Cívico Constitución

Las canchas de futbol del Centro Cívico Constitución fueron rehabilitadas con la instalación de pasto sintético, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de los espacios deportivos de Culiacán.

Los trabajos buscan ofrecer a niñas, niños, jóvenes y usuarios en general un espacio en mejores condiciones para la práctica del futbol y fomentar la actividad física.