Culiacán

Rehabilitan canchas de futbol con pasto sintético en el Centro Cívico Constitución

El espacio deportivo de Culiacán fue intervenido para mejorar las condiciones en que niñas, niños y jóvenes realizan actividades físicas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/09/2026 10:30
24/09/2026 10:30

Las canchas de futbol del Centro Cívico Constitución fueron rehabilitadas con la instalación de pasto sintético, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de los espacios deportivos de Culiacán.

Los trabajos buscan ofrecer a niñas, niños, jóvenes y usuarios en general un espacio en mejores condiciones para la práctica del futbol y fomentar la actividad física.

  • $!Rehabilitan canchas de futbol con pasto sintético en el Centro Cívico Constitución
  • $!Rehabilitan canchas de futbol con pasto sintético en el Centro Cívico Constitución
  • $!Rehabilitan canchas de futbol con pasto sintético en el Centro Cívico Constitución
  • $!Rehabilitan canchas de futbol con pasto sintético en el Centro Cívico Constitución

La rehabilitación contempla la renovación de la superficie de juego con pasto sintético, con lo que se pretende mejorar la funcionalidad y las condiciones de las canchas para quienes utilizan diariamente este espacio.

El Centro Cívico Constitución es uno de los espacios deportivos y recreativos de referencia en Culiacán, por lo que la intervención permitirá mantener en mejores condiciones las instalaciones destinadas a la práctica deportiva.

#Obras
#Rehabilitación
#Campo de Futbol
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube