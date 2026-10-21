$!Rehabilitan emisor Rubí con 30% de avance en Culiacán; esperan culminar en diciembre

La rehabilitación del emisor Rubí, crucial para el drenaje de Culiacán, reporta 30 por ciento de avance con 212 metros de tubería instalados, informó la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

Se estima la conclusión de esta etapa a finales de diciembre, afectando el tráfico en Federalismo.

Estos trabajos cubren 628 metros de tubería de 72 pulgadas y son fundamentales para el sistema que conduce las aguas residuales del 80 por ciento de la ciudad hacia la Planta Tratadora Norte.

El emisor Rubí ha sido objeto de rehabilitación por varias administraciones debido a su importancia. Sin embargo, aún restan alrededor de 3.2 kilómetros de tubería por renovar, lo que representa una inversión estimada de más de 300 millones de pesos.

Roberto Alfonso Zazueta Tapia, gerente general de Japac, detalló que el proyecto registra un 30 por ciento de avance con 212 metros lineales de tubería instalados.