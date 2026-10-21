$!Rehabilitan emisor Rubí con 30% de avance en Culiacán; esperan culminar en diciembre

La rehabilitación del emisor Rubí, crucial para el drenaje de Culiacán, reporta 30 por ciento de avance con 212 metros de tubería instalados, informó la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.
Se estima la conclusión de esta etapa a finales de diciembre, afectando el tráfico en Federalismo.
Estos trabajos cubren 628 metros de tubería de 72 pulgadas y son fundamentales para el sistema que conduce las aguas residuales del 80 por ciento de la ciudad hacia la Planta Tratadora Norte.
El emisor Rubí ha sido objeto de rehabilitación por varias administraciones debido a su importancia. Sin embargo, aún restan alrededor de 3.2 kilómetros de tubería por renovar, lo que representa una inversión estimada de más de 300 millones de pesos.
Roberto Alfonso Zazueta Tapia, gerente general de Japac, detalló que el proyecto registra un 30 por ciento de avance con 212 metros lineales de tubería instalados.
El funcionario indicó que se estima concluir estos trabajos hacia finales de diciembre, una vez rehabilitados los 628 metros de tubería contemplados en esta etapa.
Para la etapa actual, se destinan alrededor de 64 millones de pesos. Sumados a los 24 millones invertidos en el tramo anterior, se alcanza un total de 892 metros de tubería instalada hasta el momento.
Actualmente, la paramunicipal mantiene cerrado un tramo de la avenida Federalismo, comprendido desde el acceso al deprimido en la avenida Nicolás Bravo hasta José Julián Chávez Castro.
Por lo anterior, se recomienda a los automovilistas considerar rutas alternas mientras continúan las labores en la zona.