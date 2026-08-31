Reincorporan 200 camiones urbanos repotenciados en Culiacán

A partir de este 31 de agosto, 200 autobuses urbanos repotenciados se incorporarán al servicio público de Culiacán, como parte de un programa de rehabilitación de unidades que busca mejorar las condiciones del transporte ante el regreso a clases.

Marco Antonio Osuna Moreno, director de Vialidad y Transportes, realizó el domingo una revisión de las unidades en la explanada de la Feria Ganadera, acompañado por conductores, permisionarios, dirigentes del sector y funcionarios de la dependencia.

Señaló que esta primera etapa de rehabilitación se realizó durante el periodo vacacional y contempló trabajos en el tren motriz, carrocería, interiores y equipamiento tecnológico de los autobuses.

La renovación forma parte de los compromisos asumidos por los permisionarios tras el ajuste a la tarifa del transporte urbano autorizado recientemente por el Gobierno de Sinaloa.

Osuna Moreno adelantó que el programa continuará con nuevas etapas hasta alcanzar la rehabilitación de 600 unidades en Culiacán.

“Habrá etapas subsiguientes para continuar la reparación de unidades con el fin de llegar a 600 en un futuro próximo”, señaló.

Además de las mejoras mecánicas y físicas, los 200 autobuses cuentan con cámaras de videovigilancia al interior, GPS, botón de pánico y otros dispositivos destinados a incrementar la seguridad de los pasajeros.

El director de Vialidad y Transportes destacó que la rehabilitación es resultado de la coordinación entre conductores, permisionarios, organizaciones del sector y el Gobierno estatal.

Las unidades comenzarán a prestar servicio en la ciudad durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027, cuando se prevé un incremento en la demanda del transporte urbano.