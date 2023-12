El maestro detalló que fue recontratado el 14 de diciembre luego de una serie de reuniones con el departamento legal de la UAS; no obstante, retomará sus labores hasta el siguiente semestre que inicia en enero de 2024.

“Me hablaron del jurídico (Dirección de Asuntos Jurídicos) de la UAS para que fuera con ellos, no me dijeron para qué, pero fui. Después de platicar de la situación que prevalece en la Facultad de Derecho, me comunicaron que había la intención de reinstalarme”, explicó.

“Me dijo el abogado general (Yamir de Jesús Valdez Álvarez) que para darle formalidad a esa propuesta que me estaba haciendo, iba a esperar que Robespierre (Lizárraga), que es el encargado del Despacho de Rectoría, regresara de la Ciudad de México”.