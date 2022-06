Reitera Alcalde de Culiacán que no renunciará, tras solicitud de su desafuero

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, retó a las autoridades estatales a destituirlo de su cargo, procesarlo penalmente, incluso “darle muerte”, si el objetivo es removerlo de la Alcaldía de la capital del estado.

“Que me corran, que me metan a la cárcel, que me fusile o me mande a matar el Gobernador si quiere, pero no voy a renunciar”, señaló en una entrevista radiofónica que compartió en sus redes sociales públicas.

Posteriormente, criticó la situación de violencia a nivel estatal y señaló al Gobernador Rubén Rocha Moya de ser responsable de la misma.

”El pueblo sabe cuál es la situación de Sinaloa, tenemos muertos todos los días, violencia. La falta del Gobernador sobre el tema. No sé qué compromisos podrá tener que no actúa”, dijo.

Estas aseveraciones fueron realizadas por el Alcalde después de que la Fiscalía General del Estado reveló la existencia de una solicitud de desafuero para el Alcalde dirigida al Congreso local, a raíz de unas denuncias que son investigadas por abuso de autoridad y discriminación.

“La Fiscalía del Estado confirma que ayer (jueves) se solicitó ante el Congreso del Estado fuera desaforado el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, tras denuncias que se presentaron por ciudadanos que lo acusan de discriminación y abuso de autoridad”, dijo la Fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada.

“También se están integrando otras carpetas, en breve se harán más solicitudes ante el Congreso del Estado”.

A la par de estas denuncias, la Fiscalía también investiga un posible daño a la hacienda publica cometido por la administración a cargo de Estrada Ferreiro en 2020, situación señalada por la Auditoría Superior del Estado.

Sobre este tema, el Presidente Municipal acusó que el Gobernador Rocha Moya y el Secretario General de Gobierno estatal Enrique Inzunza Cázares tienen control sobre la Fiscal.

“(El Gobernador) Me echó a la Fiscalía todo este mes a estarnos pidiendo información diario, mas de 500 informes les rendimos en este mes de mayo a la Fiscalía sobre cuentas, dependencias, sobre el taller municipal y los camiones de la basura”, dijo.

“Esa la controla Enrique Inzunza Cázares, es el jefe de la que era Juez y que es hoy la Fiscal. Una señora que yo nunca pensé que fuera a caer en ese tipo de cosas por su respetabilidad, lo que sea, pero ya me di cuenta que no”.

Estrada Ferreiro advirtió a Rocha Moya e Inzunza Cázares de revelar información no conveniente, si los intentos por retirarlo del cargo no cesan.

“Yo no soy su juguete del Gobernador, que está pensando que él es el Rey. Ya no puedo callarme, y si siguen voy a hablar más y voy a acudir a instancias que no les conviene que acuda”, dijo.

El Alcalde señaló que ante estas solicitudes se encargará de continuar con el proceso como se encuentra definido por ley.

“Lo que tenga que hacer, lo que proceda. Si me citan con todo gusto voy a ir a comparecer, pero quiero decirles nada más a los señores Diputados y Diputadas: tengan dignidad, no permitan que se oculte la información. No es secreto esto, es público”, comentó Estrada Ferreiro.