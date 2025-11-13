Reitera CEDH que Fiscalía de Sinaloa debe investigar de oficio tortura en el penal de Aguaruto

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, reprochó que, pese a tratarse de un delito de lesa humanidad, la Fiscalía General del Estado no haya iniciado de oficio una investigación por las denuncias de tortura dentro del centro penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Loza Ochoa aseguró que la FGE no ha buscado acercamiento con el organismo, tras haber hecho públicas las quejas recibidas por parte de familiares de internos.

“No ha habido acercamiento. Nosotros hicimos una declaración y en la misma declaración yo señalaba que al ser un delito grave debe de entrar ahí la acción automática de parte de la Fiscalía. Es un delito de lesa humanidad. Basta con que tengan conocimiento para verlo”, señaló.

El ombudsman recordó que la gravedad del delito obliga a evitar la repetición de hechos que, dijo, marcaron décadas anteriores.

“No hay otra garantía para que no haya repetición de los hechos. Lo hubo mucho en los años 60, 70, 80. Batallamos lo que no se imaginan para que se legislara y para que se prohibiera y de alguna manera para que al menos, temporalmente, no conociéramos casos como este”, afirmó.

Advirtió que, si la Fiscalía espera recibir documentos formales, la CEDH también los hará llegar, pero insistió en que la institución debió actuar desde el primer momento.

“Si lo que esperan es que les hagamos llegar un documento, eso es lo que vamos a hacer también. Pero, no deben dejar de pasar el que haya tortura en los centros penitenciarios del estado de Sinaloa”, sostuvo.

Loza Ochoa detalló que las denuncias fueron planteadas por tres grupos de personas que sumaban 45 familiares de internos, quienes reportaron malos tratos y actos de tortura.

Algunos internos también hicieron llegar inquietudes directamente al visitador penitenciario del organismo.

“Fue de manera colectiva cuando nos lo plantearon... sus familiares habían denunciado malos tratos, incluida la tortura”, puntualizó.

El viernes 7 de octubre, la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo afirmó no tener conocimiento sobre las quejas presentadas a la CEDH ni denuncia por tortura proveniente del penal.

“En este caso sería checarlo ahí en la Comisión de Derechos Humanos. No tengo información respecto a las quejas presentadas en la comisión”, expuso la Fiscal.

El pasado 27 de octubre, Loza Ochoa informó que familiares denunciaron agresiones que incluían golpes, asfixia mediante inmersión de la cabeza en agua y descargas eléctricas dentro del penal.

Frente a la ausencia de acción ministerial, el ombudsman reiteró que la Fiscalía está obligada a investigar sin necesidad de una querella formal.

“El hecho que lo conozcan debe llevarlos automáticamente a abrir carpeta de investigación”, recalcó en aquella ocasión.