Reitera Gobierno de Sinaloa que no habrá incremento de tarifa de transporte público

El director de Vialidad y Transporte de Gobierno del Estado, Marco Antonio Osuna Moreno reiteró que no se planea ningún aumento en la tarifa del transporte urbano, pese a rumores que sugerían que subiría de 12.50 a 18 pesos.

Aseguró que trabajan en una estrategia y planeación de las 52 rutas que existen en Culiacán sin que esto implique un aumento en el costo del pasaje.

“No hay un aumento a la tarifa, no está ningún dictamen emitido, no hay tal ‘tarifazo’. El día que llegue a haber algún ajuste de tarifas, será emitido a través de los medios oficiales de Gobierno del Estado, así como de la misma dirección. Estamos haciendo una red de ingeniería en todas las rutas, en las 52 rutas que tenemos trabajando”, señaló.

En ese sentido, señaló que también buscan reanudar rutas como la Fovissste y reforzar la movilidad en ciertas zonas de la capital sinaloense.

“Hemos subido del 55 al 65 por ciento en camiones, con aire acondicionado, con el propósito de qué ante las altas temperaturas, la gente se vea beneficiada, en el entendido de que hay camiones que no lo traen o está en mal estado, viendo la posibilidad de subir el porcentaje para que más camiones urbanos tengan aire acondicionado. Hay una tarifa diferenciada, el que no trae aire, cobra 11 pesos, y el que trae aire cobra 12.50, entonces con eso estamos trabajando”.

Osuna Moreno destacó que también revisan las condiciones mecánicas de las unidades, los gafetes de los operadores, la capacitación del personal y los planes de negocios de los transportistas, como parte de un esfuerzo integral por mejorar el transporte urbano en Culiacán.