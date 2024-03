Ante el cierre de convocatoria el próximo 6 de abril, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa reiteró la invitación a la ciudadanía para que formen parte del Proceso Electoral Local 2023-2024, e igualmente se dio a conocer que los habitantes pueden fungir como supervisor electoral local o capacitador asistente electoral local.

El propósito de enfatizar en este exhorto, es que los interesados realicen la entrega de documentación de forma pertinente a los distritos correspondientes, los cuales son el 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de Culiacán; distrito 10 de Navolato; 08 de Guasave; 19 de la Cruz; 22 y 23 de Mazatlán, al igual que los Consejos Municipales Electorales de Choix y Escuinapa, respectivamente.

Las personas con el cargo de supervisor electoral local tendrán derecho a honorarios, donde se incluirán gastos de campo, de 12 mil 400 pesos mensuales (menos impuestos); y las actividades que desempeñarán consisten en coordinar e integrar a las y los CAE Locales bajo su responsabilidad, colaborar en la distribución de los listados de ubicación e integración de casillas con los CAE Locales para su fijación en edificios públicos.

Por otro lado, los capacitadores asistentes electorales locales también tendrán honorarios, incluyendo gasto de campo, de 9 mil 900 pesos mensuales (menos impuestos), llevando a cabo labores como la operación de mecanismos de recolección y recepción de paquetes electorales, recepción, clasificación, almacenamiento de la documentación y los materiales electorales que se reciban en los Consejos Distritales y/o Municipales, entre otros.

Para participar en estos puestos, es necesario contar con credencial para votar vigente, no militar en ningún partido político ni haber participado activamente en alguna campaña electoral; no haber sido partícipe como representante de partido político con registro vigente, o coalición en alguna elección celebrada en los últimos 3 años, al igual que no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el Gobierno Municipal, Estatal o Federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales.

Los documentos principales que son necesarios entregar se enlistan a continuación:

- Acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización

- Credencial para votar vigente

- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor de 2 meses

- Comprobante o constancia de estudios que acredite el nivel educativo (mínimo secundario)

- Constancia de situación fiscal actualizada

- CURP

Para más información respecto a la convocatoria Convocatoria CAEL y SEL 2024, se invita a la población a visitar la siguiente página web: https://www.ieesinaloa.mx