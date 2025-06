Reitera Intercamaral de Culiacán llamado a Gobierno para reducir homicidios, robos de autos y comercio

El Consejo Intercamaral de Culiacán reiteró un llamado al Gobierno del Estado de Sinaloa para que dé atención prioritaria a las acciones enfocadas en reducir la incidencia de homicidios dolosos, el robo de vehículos y de locales comerciales.

A través de un comunicado conjunto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Culiacán, Luis Alberto Gaxiola Sanz, enfatizó que combatir estas tres violencias resulta indispensable para recuperar no solo la sensación de tranquilidad en la ciudadanía, sino el desarrollo económico.

“La violencia letal ha limitado la movilidad y ha minado la confianza social. Sin seguridad no hay inversión, sin tranquilidad no hay consumo, y sin paz no puede haber desarrollo. Necesitamos recuperar la sensación de seguridad para reconstruir el tejido económico y social”, manifestó en relación a los homicidios dolosos.

“Culiacán necesita liderazgos que compartan la responsabilidad, que sean firmes y enfocados en resultados. Trabajaremos sin descanso por una ciudad donde vivir y emprender no sea un riesgo, sino un orgullo. Porque Culiacán merece ser un lugar seguro y próspero para todos”.

En el posicionamiento, se advirtió que el delito de robo de vehículos no solo afecta al patrimonio tanto de familias y empresas, sino que eleva los costos de seguros y por ende encarece la vida en la ciudad.

Mientras que de parte de los robos a comercios, dijo que estos atentan directamente contra la economía local, la cual es fundamental para la vida económica del municipio.

“Este delito afecta directamente el patrimonio de las familias, eleva los costos operativos de las empresas y encarece la vida diaria de todos los sectores. Además, sobrecarga los sistemas administrativos y encarece las pólizas de seguros. Es urgente frenar esta tendencia con inteligencia, vigilancia y justicia”, urgió el presidente de Canacintra Culiacán.

“El comercio local es el corazón de nuestra economía. Cuando un negocio es asaltado, no solo pierde inventario o dinero, también se afectan los empleos, el flujo para pagar nóminas, servicios, proveedores y obligaciones fiscales. Atacar este delito es defender la economía cotidiana de Culiacán”, alertó Gaxiola Sanz.

Este posicionamiento del Consejo Intercamaral de Culiacán surge después de un pliego petitorio enviado por el organismo empresarial al Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, el pasado 18 de junio, en el cual requirieron a las autoridades a contener la incidencia en estos tres delitos.