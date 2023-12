La mañana del viernes relanzaron la campaña de concientización en la que invitaron a la sociedad a no utilizar pirotecnia ni ponerla a disposición de menores de edad, y demostraron los riesgos que conlleva.

‘En Culiacán evitamos la pirotecnia, no es un juego, es un arma y es letal’ es el nuevo nombre de la campaña anti quema fuegos, lanzada por Protección Civil Culiacán, por instrucción del Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Bill Mendoza recordó que la compra-venta de pirotecnia está prohibida en Culiacán, por lo que han retirado entre 40 a 50 kilos de pirotecnia del mercado; en la misma fecha, el año pasado, decomisaron alrededor de 160 kilos.

“Son producto de los aseguramientos que hemos tenido en diversos operativos, a través de 911, en algunos tianguis y abarrotes”.

Los explosivos más comercializados son los huevos de codorniz, Hulk, R15 y las palomitas, debido a su potencia, como la gran cantidad de pólvora que contienen.

“Por la cantidad de pólvora que tienen estos cohetes se convierten en un arma y dejan de ser un juego”, dijo.

Las personas que sean sorprendidas vendiendo o utilizando estos artefactos, les decomisarán, en caso de reincidencia, serán remitidos al Tribunal de Barandilla.

Dante Ramos, representante Templo al Atfal de Shinners, centro de atención médica por afectaciones ortopédicas y quemaduras, informó que el uso de pirotecnia puede provocar desprendimiento de extremidades o problemas de ojo que deben tratarse inmediatamente.

“Quisiéramos que no nos hablaran porque no tienen idea del sufrimiento que viven esas familias, no solo el niño que sufre las quemaduras, sino las familias, los tratamientos son caros”, dijo.

Asimismo, realizaron un total de 12 simulaciones en las que tronaron explosivos en diversos artefactos; cinco guantes de látex con gelatina y huesos de pollo al interior que emulaban manos de niños, una papaya, una sandía, un melón, una calabaza, un hueso y una cabeza de cerdo.

Los guantes presentaron desprendimientos de extremidades; el hueso sufrió una fractura; y las frutas explotaron en múltiples partes.

En la temporada decembrina de 2022, Cruz Roja Mexicana atendió tres casos de personas con graves daños por pirotecnia, como quemaduras y desprendimientos de piel.

En la misma fecha, el Hospital Pediátrico de Sinaloa, los casos de quemaduras aumentaron un 20 por ciento más en la temporada decembrina; siete pacientes por uso de pirotecnia, señaló el cirujano pediatra, Pablo Ojeda Angulo, subdirector del Sistema Pediátrico.

Actualmente, no han atendido incendios, ni casos de niños con quemaduras o amputaciones, provocados por el uso de pirotecnia.