Releva César Julio Saucedo a Yeraldine Bonilla en Secretaría de Gobierno

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, designó este miércoles a César Julio Saucedo Barrón como nuevo Secretario General de Gobierno, en sustitución de Yeraldine Bonilla Valverde.

Bonilla Valverde habría presentado su renuncia al cargo según compartió en redes sociales.

La tarde de este miércoles 4 de noviembre, Domínguez Nava tomó protesta a Saucedo Barrón y le entregó su nombramiento.

La Mandataria estatal le pidió desempeñar el cargo con sentido humanista y acercamiento a la población, para continuar con el objetivo de llevar bienestar a las familias sinaloenses.

El nuevo Secretario General de Gobierno es biólogo pesquero egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y tiene una maestría en Ciencias Marinas por el Instituto Politécnico Nacional.

Durante el actual Gobierno estatal, encabezado inicialmente por Rubén Rocha Moya, se desempeñó como subsecretario de Pesca, de noviembre de 2021 a noviembre de 2022.

Previamente fue director del Instituto Sinaloense de Pesca y Acuacultura.

También fue Diputado local de 1998 a 2001, periodo en el que presidió la Comisión de Pesca del Congreso del Estado. Además, cuenta con trayectoria docente en ciencias del mar.

El relevo ocurre después de que Yeraldine Bonilla asumiera la Secretaría General de Gobierno el 24 de octubre de 2025, cuando Rocha Moya la nombró en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez.

El 2 de mayo de 2026, Bonilla Valverde dejó temporalmente esa dependencia para asumir la Gubernatura interina, luego de que Rocha Moya solicitara licencia al cargo.

Permaneció al frente del Ejecutivo estatal hasta el 21 de agosto, cuando el Mandatario regresó a sus funciones y ella retomó la Secretaría General de Gobierno.

Posteriormente, el 25 de agosto, Graciela Domínguez Nava asumió como Gobernadora interina, tras una nueva separación temporal de Rocha Moya.