Relevan a titular de Ceapas; asume Carlos Alfaro

Carlos Alfaro Morales asumió este martes como nuevo Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas), en sustitución de Abraham Bello Esquivel.

El relevo representa el primer cambio realizado en el Gobierno estatal tras la designación de Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina de Sinaloa.

La propuesta para que Alfaro Morales asumiera la conducción de Ceapas fue aprobada por unanimidad durante la sesión del Consejo Directivo, encabezada por el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo.

Durante la sesión también se reconoció la gestión de Bello Esquivel quien estuvo al frente del organismo desde enero de este año.

Al asumir el cargo, Alfaro Morales anunció que revisará los perfiles que actualmente integran Ceapas para verificar que cumplan con sus responsabilidades.

“Estoy asimilando, tengo que desplegar mis mejores capacidades y herramientas, técnicas en el trabajo, pero en el trato con la gente, de una relación sana y productiva con quienes nos toca atender, con los Ayuntamientos y Juntas de agua potable”, expresó.

Indicó que esta revisión podría derivar en cambios, aunque señaló que se realizarían con respeto a los trabajadores y priorizando el funcionamiento del organismo.

El nuevo Vocal Ejecutivo también adelantó que trabajará en una propuesta para desarrollar un proyecto pluvial y mejorar la operación y transparencia de Ceapas.

Alfaro Morales agradeció a Domínguez Nava la confianza para asumir el cargo.

Señaló que uno de sus retos será gestionar los recursos necesarios para atender los pendientes del organismo.

Por su parte, el secretario de Sebides reiteró el respaldo y apoyo institucional a Alfaro Morales.

Destacó que la experiencia y capacidad del nuevo Vocal Ejecutivo representan un aporte para avanzar hacia una política hídrica responsable, sostenible y alineada con las prioridades del Gobierno del Estado.