Relevo en Secretaría de Seguridad en Sinaloa será un mando militar: Secretaría General de Gobierno

El relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa será ocupado por un mando militar, informó la Secretaría General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde.

La funcionaria estatal adelantó que el nombre del nuevo titular se dará a conocer el próximo lunes.

Explicó que este viernes, durante la Mesa de Seguridad, se dio la despedida de Óscar Rentería Shazarino, quien ocupó el cargo desde hace 15 meses, en medio de una crisis de seguridad, derivada de una pugna interna del crimen organizado.

La ceremonia en la que asumió el cargo se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2024 en las instalaciones de la Novena Zona Militar, en Culiacán, donde estuvo Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Va a ser una persona del medio militar quien va a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública. De hecho, el día de hoy en la Mesa de Seguridad se le dio la despedida al Secretario, reconociendo su gran labor aquí en Sinaloa”, indicó.

Indicó que el funcionario dejó el cargo luego de ser llamado por el Ejército Mexicano para asumir otra responsabilidad dentro de la institución.

Bonilla Valverde señaló que durante su gestión se realizaron diversos operativos y acciones coordinadas entre corporaciones de los tres niveles de Gobierno, lo que permitió avances como la recuperación de vehículos y la atención de distintos delitos en la entidad.

“Todos esos operativos realizados, todas esas recuperaciones de vehículos que gracias a la relación interinstitucional que existen de todas las autoridades de seguridad pública se han logrado disminuir aquí en el Estado de Sinaloa y pues él se va agradecido con nosotros, con los sinaloenses y con el Gobernador por estos 15 meses que estuvo trabajando y colaborando con Gobierno del Estado”.

Sobre el relevo, dijo que ya está confirmado que será un mando militar, aunque todavía no se ha definido públicamente el rango ni la identidad de quien asumirá el cargo.

Agregó que el nombramiento será dado a conocer por el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

“Va a ser va a ser un mando militar, no sabemos de qué rango, pero sí es un militar ya confirmado”.

La Secretaria General indicó que, una vez que se haga oficial la designación, el nuevo Secretario de Seguridad Pública se integrará a las Mesas de Seguridad que se realizan diariamente a las 8:00 de la mañana en el Estado.