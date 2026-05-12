Reloj floral sí será reubicado tras retiro por obra del malecón, asegura Alcaldesa de Culiacán

El reloj floral ubicado a un costado del Congreso del Estado de Sinaloa será retirado para dar paso a las obras del nuevo malecón, pero será reubicado en otro punto de la ciudad, aseguró la Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal.

La Alcaldesa señaló que el interés de la ciudadanía por conservar esta estructura demuestra que el reloj ya se había convertido en un sitio de referencia y de encuentro para los culiacanenses.

“Agradecer a la ciudadanía la preocupación por dicho reloj, porque eso nos hace saber que ya le tenían cierta estima y que para ellos también era un punto de reunión concurrido”, expresó.

Ramos Villarreal confirmó que el reloj será retirado para permitir la construcción de la nueva infraestructura vial en la zona.

Indicó que actualmente el Ayuntamiento revisa distintos espacios para determinar cuál será el sitio más adecuado para reinstalarlo.

“Sí lo vamos a reubicar, eso ténganlo por seguro”, aseguró.

Añadió que una vez definido el lugar, el Gobierno Municipal dará a conocer públicamente su nueva ubicación.

El reloj floral fue inaugurado en 2023 por el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil, con una inversión de 290 mil pesos.

La estructura fue presentada como el primer reloj floral del Estado y como un atractivo ornamental y turístico para la capital sinaloense.