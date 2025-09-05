Remanentes de ‘Lorena’ inundan municipios del norte de Sinaloa; seguirán lluvias este viernes: PC

Los remanentes del fenómeno “Lorena” provocaron inundaciones en los municipios del norte de Sinaloa, principalmente en Ahome, desde su cabecera municipal hasta las comunidades aledañas, informó Protección Civil de Sinaloa.

El director del instituto, Roy Navarrete Cuevas, advirtió que en municipios como Guasave, Juan José Ríos o El Fuerte también han llegado los efectos de este fenómeno, mismos que mantendrán las lluvias durante este viernes.

“Nos reportaron ya en Higueras de Zaragoza [Ahome] algunas viviendas ya afectadas por encharcamientos, la ciudad presenta mucho escurrimiento también, con encharcamientos por arriba de las banquetas”.