Remanentes de ‘Lorena’ inundan municipios del norte de Sinaloa; seguirán lluvias este viernes: PC

Los remanentes del fenómeno “Lorena” provocaron inundaciones en los municipios del norte de Sinaloa, principalmente en Ahome, desde su cabecera municipal hasta las comunidades aledañas, informó Protección Civil de Sinaloa.
El director del instituto, Roy Navarrete Cuevas, advirtió que en municipios como Guasave, Juan José Ríos o El Fuerte también han llegado los efectos de este fenómeno, mismos que mantendrán las lluvias durante este viernes.
“Nos reportaron ya en Higueras de Zaragoza [Ahome] algunas viviendas ya afectadas por encharcamientos, la ciudad presenta mucho escurrimiento también, con encharcamientos por arriba de las banquetas”.
“Las precipitaciones más fuertes podrían generarse en Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos y Guasave, sí está muy fuerte el agua y es por ello que algunas instituciones ya tomaron decisiones por el tema de clases”, dijo.
Señaló que para esta tarde y tarde-noche continuará la probabilidad de lluvias en otros municipios de Sinaloa, pero en el centro y sur serán de menor intensidad puesto que serían consecuencia del ingreso de humedad y el monzón mexicano.