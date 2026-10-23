Removerán al director del penal de Mazatlán para investigar riñas que dejaron 12 muertos

El director del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Enrique Mora García, será removido del cargo mientras se investigan las dos riñas registradas en octubre, que dejaron 17 heridos, 11 reos fallecidos, y un menor de edad que se encontraba de visita, informó el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López.

El funcionario confirmó que la separación del director permitirá que las indagatorias se desarrollen sin interferencias, tanto por parte del órgano interno de control de la Secretaría como de la Fiscalía General del Estado.

“Va a ser un hecho que para que se permitan las investigaciones va a ser removido el director del penal”, declaró.

Téllez López precisó que la decisión responde a la necesidad de facilitar las investigaciones sobre los hechos ocurridos dentro del centro penitenciario, aunque no detalló cuándo se hará efectivo el cambio ni quién ocupará la dirección.

Las riñas ocurrieron los días 8 y 9 de octubre en el penal El Castillo. El primer enfrentamiento dejó nueve personas privadas de la libertad muertas, además de un menor de edad que se encontraba de visita familiar, y 17 internos lesionados.

Al día siguiente se registró un segundo enfrentamiento, en el que murieron otros dos internos. Con ambos episodios, el saldo ascendió a 12 personas fallecidas: 11 internos y un visitante.

Tras los hechos, las autoridades desplegaron fuerzas de seguridad al interior y exterior del reclusorio, mientras que la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de las muertes y determinar posibles responsabilidades.

En las primeras declaraciones sobre el caso, Téllez López descartó que un grupo armado hubiera irrumpido desde el exterior para atacar a los internos y sostuvo que, de acuerdo con el reporte que recibió de la dirección del penal, los disparos se originaron durante una riña entre personas privadas de la libertad.

La remoción del director ocurre en medio de la revisión de las condiciones de seguridad del centro penitenciario y de las medidas que las autoridades estatales y federales han anunciado para reforzar el sistema penitenciario de Sinaloa.

Hasta ahora, el secretario no informó el nombre de la persona que sustituirá a Mora García ni precisó el plazo para concretar su salida.