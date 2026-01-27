Remueve Rocha a titular de CEAPAS, asigna en su lugar al hermano del Secretario de Agricultura

El Gobernador Rubén Rocha Moya anunció el despido de Francisco Javier López Cervantes, titular de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, en un contexto en el que el Mandatario estatal había anunciado consecuencias contra funcionarios que estuvieran operando previo a un año electoral.

Señaló que quien entra a sustituir a López Cervantes es Abraham Bello Esquivel, hermano del actual Secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa Ismael Bello Esquivel, quién había estado al frente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa.

“El sale que es el ingeniero López Cervantes y luego entra Abraham Bello. Abraham Bello”, confirmó.

A pregunta expresa sobre si los ajustes obedecen a un castigo, el Gobernador sugirió que podría responder a un proceso de consecuencias por la advertencia a su gabinete de no participar en actos de proselitismo anticipados.

“Pues son ajustes. Acuérdense. Todo era ajustes. Todo tiene un tufito. Ese agréguenlo ustedes”, dijo.

También anunció reacomodos en la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable pues el actual director del Registro Público de la Propiedad, David Eduardo Vargas García, será nombrado como subsecretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

En la conferencia de prensa La Semanera del pasado lunes el Gobernador anunció que los funcionarios estatales que realicen actividades de promoción política fuera de los tiempos establecidos por la ley electoral serán separados de sus cargos.

Esta medida aplicará para secretarios, subsecretarios y directores que incurran en actos de apoyo político anticipado, ya que aún no inicia el proceso electoral.

Rocha Moya indicó que ya instruyó a la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, para que la medida entre en vigor a partir de este martes.

Además, enfatizó que no se permitirá el uso de cargos públicos ni de espacios del Gobierno del Estado para promover a personas con aspiraciones políticas, y que los funcionarios públicos sólo podrán participar en actividades políticas fuera de su horario laboral y una vez que los procesos electorales hayan iniciado formalmente.

Señaló que será responsabilidad de las autoridades electorales vigilar el actuar de los posibles candidatos que realicen actividades de campaña fuera de los tiempos legales.