’Reniega’ Diputado Serapio Vargas por invisibilización del Día Internacional del Hombre

El Diputado local de Morena, Serapio Vargas Ramírez, acusó que la igualdad sustantiva de género está en riesgo, ya que el género masculino está quedando minimizado ante el femenino, esto con motivo del Día Internacional del Hombre.

Vertió el comentario, debido a que aseguró que quiso exponer un posicionamiento referente a esta fecha durante la sesión ordinaria de este 19 de noviembre, sin embargo, no se lo permitieron.

“Lo planteo porque estamos en tiempos modernos, y veo yo que es necesario que no se invisibilice al hombre en aras de la visibilización justa, correcta del género femenino”.

“Está quedando en minoría, en todos los órganos colegiados donde hay un número impar de integrantes. Y eso, por decirlo menor preocupante, porque debería ser alternativo, un periodo encabezar un género, y el otro periodo encabezar el otro género, para que haya una igualdad sustantiva”, señaló Vargas Ramírez.

Aseveró que la igualdad sustantiva que pretende alcanzarse con las políticas públicas, puede estar en riesgo al menospreciarse al varón.

En ese sentido, expuso, entre otras cosas, que la esperanza de vida para los hombres en México es de seis a siete años menor que el de las mujeres, o que alrededor del 80 por ciento de los suicidios en el país tienen como víctimas a los hombres.

“Los políticos buscan votos, no buscan la verdad, buscan votos, no buscan la justicia. Y yo sí me atrevo hoy, porque por lo menos esperaba que en las efemérides se expresara que es el Día Internacional del Hombre, como se promueve el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer”.

“La igualdad sustantiva pudiera estar en peligro, porque no se trata de que haya supremacía del sexo masculino, ni supremacía del sexo femenino, se trata de que haya igualdad”.

“Así como el patriarcado superó al matriarcado, que fue la primera forma de organización de seres humanos, que fue el matriarcado, va a haber un matriarcado que va a superar el otro sistema, que también es reprobable”,

afirmó el Diputado Serapio Vargas.